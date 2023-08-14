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НовостиПроисшествия14 августа 2023 13:11

Житель Ставрополья пойдет под суд за попытку сбыть 1,36 грамма метадона

Молодому человеку грозит до 20 лет колонии за совершенное преступление
Данил ЮРКОВ
Жителя Ставрополья осудят за попытку сбыть метадон

Жителя Ставрополья осудят за попытку сбыть метадон

Фото: Иван ВИСЛОВ

На Ставрополье осудят 20-летнего жителя Нефтекумска, обвиняемого в попытке сбыть наркотики. В мае этого года злоумышленник передал знакомому 1,36 грамма метадона, что считается крупным размером для этого вещества. Сотрудники полиции задержали молодого наркоторговца, против него завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

— Прокуратура города Кисловодска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего уроженца города Нефтекумска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), – пишет ведомство.

Уголовное дело направили в суд на рассмотрение, парню грозит до 20 лет колонии за совершенное им преступление. В суде решится дальнейшая судьба фигуранта.