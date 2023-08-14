Житель Ставрополья пойдет под суд за попытку сбыть 1,36 грамма метадона

Жителя Ставрополья осудят за попытку сбыть метадон Фото: Иван ВИСЛОВ

На Ставрополье осудят 20-летнего жителя Нефтекумска, обвиняемого в попытке сбыть наркотики. В мае этого года злоумышленник передал знакомому 1,36 грамма метадона, что считается крупным размером для этого вещества. Сотрудники полиции задержали молодого наркоторговца, против него завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

— Прокуратура города Кисловодска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего уроженца города Нефтекумска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), – пишет ведомство.

Уголовное дело направили в суд на рассмотрение, парню грозит до 20 лет колонии за совершенное им преступление. В суде решится дальнейшая судьба фигуранта.