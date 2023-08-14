За поджог начальника пенсионного фонда пенсионеру из Минвод дали срок

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Минеральных Водах вынесли приговор ранее судимому 66-летнему местному жителю, который пытался сжечь начальника отдела клиентской службы отделения пенсионного фонда. 12 октября 2022 года пенсионер, будучи недоволен пенсией, пришел разбираться с бензином. Ему отказали в получении социальных выплат, поэтому он решил расправиться с руководителем.

— Злоумышленник пришел в служебный кабинет руководителя клиентской службы Пенсионного фонда, где за отказ в назначении социальной пенсии по ранее направленным заявлениям облил женщину воспламеняющейся жидкостью, после чего поджег ее и скрылся с места преступления, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Потерпевшая получила ожоги тела во время попытки потушить себя. Ей оказали медицинскую помощь, сейчас она жива, ее жизни ничего не угрожает.

Против пенсионера завели уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам «б», «е», «д» части 2 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство из-за служебного положения с особой жестокостью, совершенное общественно опасным способом). Расследование завершили, и материалы передали в суд.

— Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.