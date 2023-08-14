Более 580 нарушителей в общественных местах поймали Ставрополья за неделю

Более 580 нарушителей поймали за неделю на Ставрополье Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье за минувшую неделю, с 7 по 13 августа, полицейские задержали более 580 нарушителей, которые преступали закон в общественных местах. Штрафы и административные аресты получали люди за мелкое хулиганство, нахождение на улицах пьяным или потребление алкоголя, курение.

— Составлено 363 административных материала за мелкое хулиганство, выявлено 132 появления в общественных местах в состоянии опьянения, а за потребление алкогольной продукции в общественных местах составлено 87 протоколов, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Полицейские составили протоколы, по которым нарушители выплатят в общем 150 тысяч рублей, 54 человека наказаны административным арестом до 15 суток. Кроме того, за неделю заведено 90 уголовных дел по преступлениям, которые совершали в общественных местах и на улицах.