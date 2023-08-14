Ведущий застройщик ГК «ЮгСтройИнвест» отпраздновал 20-летний юбилей

«ЮгСтройИнвест» возводит необходимую социальную структуру. Фото: gk-usi.ru

В наши дни локомотивом экономики выступает строительная сфера - она позволяет оценить, как развивается не только конкретный город или регион, но и вся страна. По информации Минстроя РФ, лидером данной отрасли в СКФО является Ставрополье, а непосредственно в крае - его столица. Как рассказали в пресс-службе администрации Ставрополя, с начала года уже введено в эксплуатацию около 192,5 тыс. кв. м. жилья. В прошлом году этот показатель превысил 600 тысяч, из них более 360 тыс. кв. м - многоквартирные дома, что позволило городу выйти на 7 место в РФ.

Значительный вклад в это достижение внесла ГК «ЮгСтройИнвест», входящая в топ-10 ведущих застройщиков. Кстати, в этом августе компания отметила двойной праздник - День строителя и свой 20-летний юбилей.

ЮСИ входит в топ-10 ведущих застройщиков. Фото: gk-usi.ru

ГК «ЮгСтройИнвест» была основана почетным строителем России Юрием Ивановичем Ивановым в 2003 году она. За два десятилетия под его руководством ЮСИ ввел в эксплуатацию более 5 млн кв. м жилья, сдал 267 комфортных домов в Ставрополе, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Мариуполе.

Юрий Иванович Иванов - почетный строитель России. Фото: gk-usi.ru

- «ЮгСтройИнвест» опережает время и запросы рынка, чтобы создавать максимально комфортные условия. Тысячи семей выбирают наше жилье, потому что ценят надежность и комфорт, - говорят в пресс-службе ЮСИ.

В настоящее время застройщик реализует масштабные проекты в Ставрополе, продолжающие развитие юго-западного района - дизайн-квартал «Высота» и концептуальный район «Кварталы 17/77», где строится новая, восьмая по счету для ЮСИ школа.

ГК «ЮгСтройИнвест» за 20 лет работы сдала 267 комфортных домов в Ставрополе, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Мариуполе. Фото: gk-usi.ru

Также «ЮгСтройИнвест» возводит необходимую социальную структуру (например, за годы работы было сдано 19 детских садов!) и участвует в развитии городов, реализуя проекты российского значения. Так, в прошлом году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Ставрополе появился сквер Героев России.

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