Число жертв при взрыве в Махачкале увеличилось до 20 человек

Из-за взрыва пострадали люди. Фото: ГУ МЧС

При взрыве на АЗС в Махачкале пострадали двадцать человек. Пять из них погибли, в том числе один ребенок. Об этом сообщают в Минздраве республики. Напомним. что ЧП случилось вечером в понедельник 15 августа. Сначала пожар начался в автосервисе, потом огонь перекинулся на заправку, где взорвались несколько баллонов с топливом.

- Всех раненых из территориально близкого стационара эвакуировали в несколько крупных республиканских клиник. Здесь есть необходимое количество коек для пострадавших, все нужные медикаменты, - сообщили в пресс-службе минздрава.

На место ЧП выехала министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева. В больницы Махачкалы отправили нужное количество запасов плазмы крови и ее компонентов.