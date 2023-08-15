Власти помогут семьям погибших при взрыве заправки в Махачкале

В пожаре пострадали более 50 человек. Фото: ГУ МЧС РФ

Семьи погибших при взрыве на заправке в пригороде Махачкалы получат всю необходимую помощь и поддержку - материальную и моральную. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов. Он лично прибыл на место ЧП. Сейчас по данным МЧС возгорание на автосервисе и заправке локализовано. Во время пожара взорвались два баллона. Ситуацию усугубило то, что АЗс находилась рядом с жилыми домами.

По данным администрации главы республики погибли 12 человек, пострадавших больше пятидесяти человек, все они находятся в больницах Махачкалы. За жизнь жертв взрыва борются врачи. Увы, но среди погибших двое детей. В момент взрыва на заправке находилось много машин и даже автобус с пассажирами.

Сейчас на месте работают правоохранители и спасатели, прибыла на территорию заправки министр здравоохранения республики, а также заместитель министра здравоохранения России. По данным минздрава, мест в больницах, медикаментов и запасов крови сейчас достаточно. Предварительной причиной взрыва и пожара называют автомобиль, который находился в автосервисе.