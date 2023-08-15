Полуторагодовалый ребенок попал под колеса автомобиля на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Благодарном оставленный без присмотра полуторагодовалый ребенок выбежал на дорогу и попал под колеса автомобиля. На улице Московской водитель ВАЗ-21093 не смог вовремя среагировать и остановиться перед мальчиком, он неожиданно для автомобилиста появился на проезжей части. Произошла авария, на место вызвали скорую помощь и автоинспекторов.

— С тяжелейшими травмами и в состоянии контузии пострадавший доставлен в реанимацию. Установлено, что ребенок находился на прогулке в придворовой территории частного дома в сопровождении родственников, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Родственники потеряли бдительность, а мальчик побежал в сторону дороги. За рулем машины сидел 23-летний местный житель, который не является злостным нарушителем ПДД, у него взяли кровь для анализов на алкоголь. По факту аварии начались разбирательства, к которым привлекли родителей ребенка.