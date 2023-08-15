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НовостиПроисшествия15 августа 2023 6:53

Лихач с 51 штрафом устроил смертельную аварию на Ставрополье

Злостный нарушитель выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль, водитель которого погиб после ДТП
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На трассе вблизи Буденновска лихач устроил смертельную аварию. Водитель «Лады Гранты» выехал на встречную полосу через сплошную линию, запрещающую такие маневры. На другой полосе налево пытался повернуть автомобилист на «Хендэ Акцент». Нарушитель влетел на скорости в другую машину.

— В результате водитель «Хендэ», 45-летний житель округа, от полученных травм скончался на месте. 33-летний водитель «Гранты»с тяжелыми травмами доставлен в реанимацию, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем отечественного авто сидел житель Степновского округа. За последние два года он получил 51 штраф за нарушения правил дорожного движения. У водителя взяли кровь для анализов на алкоголь. По факту аварии проводится проверка.