Экс-директора МКУ на Ставрополье осудят за халатность и травму ребенка

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Новопавловске бывший директор муниципального казенного учреждения за халатность при содержании детской площадки, из-за которой пострадал ребенок. С января по май этого года злоумышленник совершенно не думал о том, чтобы следить за вверенной ему территорией, даже не поручил подчиненным узнать, что там происходит. И в один злополучный день на площадке решила покататься девочка, балка не выдержала и упала на нее.

— Вследствие допущенной обвиняемым халатности 22 мая на детской игровой площадке при катании девочки на качелях произошел обрыв деревянной балки, которая упала на ребенка и причинила ей легкий вред здоровью, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Прокуратура и СКР начали разбирательства по факту травмы ребенка и поняли, что за площадкой никто не следил. Против директора МКУ завели уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Сейчас расследование завершили.

— Уголовное дело направлено в Кировский суд для рассмотрения по существу, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.