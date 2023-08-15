Как просто зарегистрировать собственный бизнес и получать кешбэк?

Фото: банк Уралсиб

«Кешбэк за СБП и регистрацию бизнеса» - новая программа для бизнес-клиентов банка Уралсиб. Она продлится до 30 ноября 2023 года. Главное условие: участие в акции «Программа лояльности для клиентов малого бизнеса». Затем предпринимателю нужно будет выбрать одно из условий (или, возможно, оба разу, это дает суммирование баллов).

Первый вариант. Зарегистрировать свой бизнес через reg.uralsib.ru. Завести расчетный счет в банке Уралсиб с 17 июля по 30 сентября 2023 года. Провести операции на сумму не менее 10 000 рублей за месяц. Кешбэк при выполнении условия будет начислен единоразово в размере 10 000 баллов.

Второй вариант. Открыть счет в Банке Уралсиб в тот же период и подключить услугу «СБП для бизнеса». В этом случае кешбэк начисляется в течение трех календарных месяцев с даты подключения, в размере удержанной банком комиссии по операциям с использованием СБП (при этом не более 5000 баллов за каждый месяц).

Эквивалент 1 бонуса (или 1 балла) – 1 рубль РФ. Узнать о начислениях по акции можно, зайдя на бонусный счет участника «Уралсиб Бизнес Онлайн», в конечных числах каждого месяца.

Чтобы узнать больше об акции «Кешбэк за СБП и регистрацию бизнеса», можно позвонить по телефону 8-800-700-77-16 (Центр дистанционного обслуживания бизнеса), проконсультироваться со специалистом в любом офисе банка, где есть обслуживание бизнес-клиентов, зайти на сайт ПАО банк Уралсиб или задать вопрос в чате Уралсиб Бизнес Онлайн.

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