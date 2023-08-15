Мощность взрыва в Махачкале составила 35 тонн в тротиловом эквиваленте

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Предварительная мощность взрыва в Махачкале, в котором погибли 35 человек, составила 35 тонн в тротиловом эквиваленте. По данным местных жителей, рядом с заправкой находились складские помещения, которые сдавались под тепличную химию. По одной информации, в них находилось порядка 100 тонн аммиачной селитры, которая и спровоцировала столь мощный взрыв, а по другой, – бытовая химия.

Первый взрыв произошел именно в складах, так как там повреждения заметны больше всего, а вот заправочная станция пострадала не так сильно. Если бы сдетонировал бензин, на месте заправки остался бы лишь кратер, а количество жертв было куда больше.

В гараже техцентра по пока неизвестной причине произошел пожар, который перекинулся на соседние здания и заправку. Люди завороженно смотрели на огонь, однако после прозвучал громкий взрыв. Люди снимали возгорание, в эпицентре оказались в том числе и дети. Информация по поводу ЧП уточняется, следователи разбираются в происшествии.