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НовостиПроисшествия15 августа 2023 10:00

Мощность взрыва в Махачкале составила 35 тонн в тротиловом эквиваленте

В автосервисе, с которого начались взрывы, находилось около 100 тонн селитры
Данил ЮРКОВ
Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

Предварительная мощность взрыва в Махачкале, в котором погибли 35 человек, составила 35 тонн в тротиловом эквиваленте. По данным местных жителей, рядом с заправкой находились складские помещения, которые сдавались под тепличную химию. По одной информации, в них находилось порядка 100 тонн аммиачной селитры, которая и спровоцировала столь мощный взрыв, а по другой, – бытовая химия.

Первый взрыв произошел именно в складах, так как там повреждения заметны больше всего, а вот заправочная станция пострадала не так сильно. Если бы сдетонировал бензин, на месте заправки остался бы лишь кратер, а количество жертв было куда больше.

В гараже техцентра по пока неизвестной причине произошел пожар, который перекинулся на соседние здания и заправку. Люди завороженно смотрели на огонь, однако после прозвучал громкий взрыв. Люди снимали возгорание, в эпицентре оказались в том числе и дети. Информация по поводу ЧП уточняется, следователи разбираются в происшествии.