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В Махачкале на месте взрыва возле заправочной станции, складов и СТО не стали перекрывать дорогу, машины продолжают двигаться по ней в штатном режиме. Специалисты Роспотребнадзора и центра гигиены и эпидемиологии Дагестана проводят исследования почвы. Целью сотрудников является определение уровня загрязнения почвы и воздуха – пока оно не превышает норму.

Автомобили, едущие по дороге, огибают спасателей и специальный транспорт. Движение, несмотря на прошедший вчера вечером взрыв, организовано в штатном режиме. Трассу никто не перекрывал, по всей видимости, опасность нового происшествия нет.

Тем временем специалисты продолжают разбирать завалы после взрыва и искать людей. Медики работают в две смены, спасатели не отходят от места происшествия. Человека, незаконно складируемого селитру, из-за которой все взлетело на воздух, объявили в розыск.