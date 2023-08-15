Дистанционные покупки через Mir Pay теперь доступны клиентам Уралсиба

Фото: банк Уралсиб

Бизнес-клиенты банка Уралсиб с недавнего времени могут совершать онлайн-покупки с помощью системы Mir Pay. Для этого у покупателя просто должен работать интернет-эквайринг банка.

Новый сервис дает возможность обладателям банковской карты «Мир» и гаджетов на основе Android (начиная с версии 7.0) пользоваться приложением, предварительно загрузив его и добавив туда «Мир». Совершая покупку в интернет-магазине, клиент (без ввода данных карты на платформе продавца) просто нажимает на «Mir Pay» и проводит оплату.

Это не только удобно, но и безопасно, так как реквизиты карты «Мир» в данном случае не хранятся в самом смартфоне и не передаются продавцу. Вместо настоящего номера карты используется так называемый токен - зашифрованный цифровой код.

Все о новой услуге и о других сервисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» можно узнать у специалистов по телефону 8-800-700-77-16. Или зайти на официальный сайт.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». LjN8JwiUJ