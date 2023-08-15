Появился обновленный список пострадавших при взрыве в Махачкале

Фото: социальные сети

В Махачкале появился обновленный список пострадавших при взрыве возле заправки, складов и СТО. В настоящее время известно о 35 жертвах происшествия, в больницах сейчас лежат 75 человек, причем 11 – в тяжелом состоянии. Специалисты МЧС продолжают разбирать завалы и искать пропавших без вести.

Соболезнования семьям, кто потерял родных во взрыве, выражают главы ведомств, регионов России Владимир Путин. Сергей Меликов назвал причиной трагедии жадность и алчность, попытку людей как можно больше заработать, забыв о правилах безопасности.

Минцифры Дагестана организовало горячую линию после взрыва в Махачкале. По номеру телефона 8 (8722) 98-90-81 можно получить круглосуточную информационную поддержку. Роспотребнадзор собирает пробы почвы и воздуха на месте происшествия, а следователи разбираются в произошедшем и расследуют уголовное дело.

СПИСОК ПОСТРАДАВШИХ ПРИ ВЗРЫВЕ В МАХАЧКАЛЕ

Республиканская клиническая больница:

1) Кошелев А. А. 01.03.1967

2) Джабраилов А. Н. 15.04.1992

3) Гаджиева П. А. 18.02.1985

4) Гацайниева Л. К. 29.10.1967

5) Саадулаев М. М. 25.10.1994

6) Хикунов Г. Ш. 19.10.1999

7) Алиев А. Г. 05.07.1991

8) Киригман

9) Дибиров А.

10) Муртазалиев М. М. 18.10.1993

11) Гасанов В. Г. 01.02.1994

12) Мирзаева А. К. 31.01.2021

13) Мирзаева С. А 24.06.1992

14) Рамазанов М. Ш. 30.03.2020

15) Худиси Юсуп

16) Маркова А. В. 17.02.1974

17) Хасбулатов И. М. 24.10.1983

18) Алиев М. А 23.08.2002

19) Ханапиев М. М. 11.05.1976

20) Саидахмедов Р. М. 05.09.1974

21) Магомедова З. З. 14.09.1982

22) Ганапиев

23) Мусаева П. И. 11.08.1993

24) Тимур

25) Мирзаев К. Г. 1991

26) Неизвестный мужчина

27) Магомедов А. М. 1981

Республиканский ортопедо-травматологический центр:

28) Гасанов К. А. 11.08.2002

29) Алиев А. А. 03.08.2002

30) Дибиргаджиев М. М. 13.04.1989

31) Дибиргаджиева Р. М. 02.02.1994

32) Хаджаев С. Х. 01.05.2005

33) Камаев Р. К. 18.09.1967

34) Абдурахманов Д. М. 22.01.1986

35) Гусейнов Р. И. 04.09.1979

36) Далиев К. Я. 10.06.1986

37) Алиев М. А. 29.05.2002

38) Гусейнов Г. М. 06.08.1996

39) Казимагомедов Г. 14.07.2000

40) Муртазалиев М. М. 07.05.1990

41) Раимов И. А. 28.11.1981

42) Исрафилов М. Т. 03.11.1986

43) Тагиев Ф. А. 27.07.1994

44) Исмаилов Г. М. 13.01.1987

45) Дубукулаев

46) Базанов К. А. 11.08.2002

47) Батыров М. К. 29.10.1981

48) Визовый М. А. 11.08.1981

49) Насрудинов Р. П. 01.11.1980

Городская клиническая больница №1:

50) Гамидов Г. Г. 13.06.1996

51) Саидов М. З. 07.09.1989

52) Мургазалиев Г. М. 1989

53) Даллаева Е. 1978

РБ №2 СМП:

54) Курбанов С. М. 13.12.1986

55) Шахбанов Р. Ш 15.05.1983

56) Исмаилов М. Х. 22.09.1979

57) Мустафаев Х. М. 09.12.1993

58) Гусейнов М. А. 11.03.2005

59) Паридалиев А. А. 1992

60) Амиралиева З. А. 07.01.1987

Детская республиканская клиническая больница:

61) Амиралиева Г. Х. 07.04.2009

62) Магомедов З. 2014

63) Магомедов Р. 2015

64) Абдулаев А. 2013

65) Магомедов А. 2013

66) Амиралиев М. 2012

67) Ахмедов М. 2008

68) Рамазанова Ш. 2012

69) Магомедов М. 2008

70) Мургазалиева А. Г. 2016

71) Мургазалиева Э. 2020

72) Магомедов М. 2009

73) Нурмагомедов Ф. 2010

Медико-санитарная часть МВД Дагестана:

74) Мусаев М. Ш. 1981

75) Рамазанов М. А. 23.06.1990