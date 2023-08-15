Появился обновленный список пострадавших при взрыве в Махачкале

Фото: социальные сети
В Махачкале появился обновленный список пострадавших при взрыве возле заправки, складов и СТО. В настоящее время известно о 35 жертвах происшествия, в больницах сейчас лежат 75 человек, причем 11 – в тяжелом состоянии. Специалисты МЧС продолжают разбирать завалы и искать пропавших без вести.
Соболезнования семьям, кто потерял родных во взрыве, выражают главы ведомств, регионов России Владимир Путин. Сергей Меликов назвал причиной трагедии жадность и алчность, попытку людей как можно больше заработать, забыв о правилах безопасности.
Минцифры Дагестана организовало горячую линию после взрыва в Махачкале. По номеру телефона 8 (8722) 98-90-81 можно получить круглосуточную информационную поддержку. Роспотребнадзор собирает пробы почвы и воздуха на месте происшествия, а следователи разбираются в произошедшем и расследуют уголовное дело.
СПИСОК ПОСТРАДАВШИХ ПРИ ВЗРЫВЕ В МАХАЧКАЛЕ
Республиканская клиническая больница:
1) Кошелев А. А. 01.03.1967
2) Джабраилов А. Н. 15.04.1992
3) Гаджиева П. А. 18.02.1985
4) Гацайниева Л. К. 29.10.1967
5) Саадулаев М. М. 25.10.1994
6) Хикунов Г. Ш. 19.10.1999
7) Алиев А. Г. 05.07.1991
8) Киригман
9) Дибиров А.
10) Муртазалиев М. М. 18.10.1993
11) Гасанов В. Г. 01.02.1994
12) Мирзаева А. К. 31.01.2021
13) Мирзаева С. А 24.06.1992
14) Рамазанов М. Ш. 30.03.2020
15) Худиси Юсуп
16) Маркова А. В. 17.02.1974
17) Хасбулатов И. М. 24.10.1983
18) Алиев М. А 23.08.2002
19) Ханапиев М. М. 11.05.1976
20) Саидахмедов Р. М. 05.09.1974
21) Магомедова З. З. 14.09.1982
22) Ганапиев
23) Мусаева П. И. 11.08.1993
24) Тимур
25) Мирзаев К. Г. 1991
26) Неизвестный мужчина
27) Магомедов А. М. 1981
Республиканский ортопедо-травматологический центр:
28) Гасанов К. А. 11.08.2002
29) Алиев А. А. 03.08.2002
30) Дибиргаджиев М. М. 13.04.1989
31) Дибиргаджиева Р. М. 02.02.1994
32) Хаджаев С. Х. 01.05.2005
33) Камаев Р. К. 18.09.1967
34) Абдурахманов Д. М. 22.01.1986
35) Гусейнов Р. И. 04.09.1979
36) Далиев К. Я. 10.06.1986
37) Алиев М. А. 29.05.2002
38) Гусейнов Г. М. 06.08.1996
39) Казимагомедов Г. 14.07.2000
40) Муртазалиев М. М. 07.05.1990
41) Раимов И. А. 28.11.1981
42) Исрафилов М. Т. 03.11.1986
43) Тагиев Ф. А. 27.07.1994
44) Исмаилов Г. М. 13.01.1987
45) Дубукулаев
46) Базанов К. А. 11.08.2002
47) Батыров М. К. 29.10.1981
48) Визовый М. А. 11.08.1981
49) Насрудинов Р. П. 01.11.1980
Городская клиническая больница №1:
50) Гамидов Г. Г. 13.06.1996
51) Саидов М. З. 07.09.1989
52) Мургазалиев Г. М. 1989
53) Даллаева Е. 1978
РБ №2 СМП:
54) Курбанов С. М. 13.12.1986
55) Шахбанов Р. Ш 15.05.1983
56) Исмаилов М. Х. 22.09.1979
57) Мустафаев Х. М. 09.12.1993
58) Гусейнов М. А. 11.03.2005
59) Паридалиев А. А. 1992
60) Амиралиева З. А. 07.01.1987
Детская республиканская клиническая больница:
61) Амиралиева Г. Х. 07.04.2009
62) Магомедов З. 2014
63) Магомедов Р. 2015
64) Абдулаев А. 2013
65) Магомедов А. 2013
66) Амиралиев М. 2012
67) Ахмедов М. 2008
68) Рамазанова Ш. 2012
69) Магомедов М. 2008
70) Мургазалиева А. Г. 2016
71) Мургазалиева Э. 2020
72) Магомедов М. 2009
73) Нурмагомедов Ф. 2010
Медико-санитарная часть МВД Дагестана:
74) Мусаев М. Ш. 1981
75) Рамазанов М. А. 23.06.1990