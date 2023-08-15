Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в Махачкале

Владимир Путин выразил соболезнования семьям, потерявшим родных при взрыве в Махачкале Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин выразил свои соболезнования семьям, кто потерял родных и близких при взрыве в Махачкале. Происшествие забрало жизни 35 человек, при этом больше 100 пострадали, а 75 находятся в больнице.

— Владимир Путин выразил искренние соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва на автозаправке в Махачкале, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, – сообщили на сайте Кремля.

Специалисты МЧС продолжают работу на месте взрыва, медики лечат пострадавших, а следователи расследуют уголовное дело. Минцифры организовало круглосуточный телефон горячей линии 8 (8722) 98-90-81, по которому можно получить информацию о пострадавших в результате трагедии, принятых мерах и порядке оказания помощи.