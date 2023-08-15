Три ребенка погибли и 16 лежат в больницах после взрыва в Махачкале

Фото: соцсети Марии Львовой-Беловой

В Махачкале после сильного взрыва три ребенка погибли, еще 16 оказались в больнице, двое из них в критическом состоянии. Трагедия прогремела на всю страну, местные жители сдают кровь и плазму для пострадавших. В правительстве РФ решают вопрос о транспортировки двух детей в федеральные медучреждения, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

— Вопросы оказания медпомощи координирует на месте первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. Сейчас проводится консилиум – решается вопрос о возможной транспортировке двух детей в критическом состоянии в федеральные медицинские центры, – написала Мария Львова-Белова в соцсетях.

Чиновница выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших. Трагедия прогремела на всю страну, слова поддержки и скорби высказывают главы ведомств, регионов и даже Владимир Путин. Специалисты МЧС, врачи продолжают работать для поисков погибших и пострадавших, а также помощи тем, кто уже находится в больнице.