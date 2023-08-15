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НовостиОбщество15 августа 2023 12:20

Дежурный матрос спас 10-летнюю девочку из Комсомольского пруда Ставрополя

Две девочки заигрались в воде, и одна из них наглоталась воды и начала тонуть
Данил ЮРКОВ
Фото: администрация Ставрополя

Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе дежурный матрос-спасатель достал из Комсомольского пруда тонущую 10-летнюю девочку. Две подруги-одногодки купались в водоеме, но сильно заигрались, одна из них нахлебалась воды и начала тонуть. Специалист заметил неладное и бросился в воду, чтобы помочь утопающей.

— Во избежание трагедий призываю ставропольцев и гостей города не оставлять детей без присмотра во время отдыха на водных объектах. Важно объяснить им правила безопасного поведения на воде, – передает администрация слова мэра Ставрополя Ивана Ульянченко.

За последние два месяца спасатели отработали 193 происшестви, причем 53 людям специалисты оказывали первую помощь. Еще 50 отдыхающих нарушили правила поведения в воде, трижды доставили утопающих. Один человек за летний купальный сезон погиб.