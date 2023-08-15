Жителя Ставрополья осудят за избиение соседа до смерти

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Изобильненском округе Ставрополья осудят 47-летнего жителя Изобильного, он обвиняется в избиении соседа до смерти. Вечером 4 июня этого года местная жительница испугалась пьяных угроз 45-летнего сына, поэтому пошла к соседу, чтобы тот помог ей избежать расправы. Злоумышленник пришел в дом к потерпевшему, где между ними разгорелся конфликт.

— В ходе конфликта между мужчинами, 47-летний обвиняемый нанес сыну женщины несколько ударов руками и ногами в область головы и туловища. От полученных повреждений через непродолжительное время потерпевший скончался в больнице, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Против недружелюбного соседа завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего). На время следствия его посадили в СИЗО, теперь расследование завершили, и он предстанет перед судом.

— Уголовное дело направлено в Изобильненский районный суд для рассмотрения по существу, – уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.