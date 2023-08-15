Всех тяжело пострадавших при взрыве в Махачкале госпитализируют в Москву

Первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко и министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева. Фото: минздрав Дагестана

Из Махачкалы в Москву и федеральные центры госпитализируют всех тяжело пострадавших при взрыве у заправки, СТО и складов людей. Первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко сказал, что в больницах по-прежнему находятся больше 60 человек, из них 11 все еще в тяжелом состоянии.

— Рано утром прибыл борт МЧС, который доставил медиков из федерального центра медицины катастроф и департамента здравоохранения города Москвы. На данный момент бригада уже осмотрела всех пациентов, которые находятся в медучреждениях, – рассказал Виктор Фисенко.

Сейчас прибывшая из Москвы бригада занимается решение по транспортировке пострадавших в федеральный центр. Когда точно будут перевозить пациентов, замминистра не уточнил. Также напомним, что сейчас в больницах Махачкалы находится 16 детей, двое из них в тяжелом состоянии.