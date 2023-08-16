Повредившего ногу альпиниста эвакуировали с горы в КБР на вертолете

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Спасатели эвакуировали альпиниста, который повредил ногу при восхождении в гору. С травмой мужчина обратился к спасателям за помощью, и специалисты взяли коммерческий вертолет, чтобы добраться до пострадавшего. Идти к нему пешком и нести вниз на носилках было непрактичным, поэтому было решено вывезти человека по воздуху.

— Спасатели на вертолете эвакуировали альпиниста с травмой ноги с хижины Джанги-кош в районе Безенги в республиканскую клиническую больницу города Нальчик, – сообщили в пресс-службе Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Пострадавшего довели до посадочной площадки вертолета и увезли в больницу. Там медики оценят степень травмы и начнут лечение. Жизни альпиниста ничего не угрожает, возможно, вскоре он встанет на ноги и снова сможет взбираться на горы.