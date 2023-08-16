Гендиректор фирмы украл 3,2 млн при строительстве Дома культуры в Ингушетии

Фото: МВД Ингушетии

В Сунженском районе Ингушетии гендиректора частной строительной фирмы попался на мошенничестве. С июля по декабрь 2019 года 41-летний злоумышленник украл 3,2 млн рублей при строительстве Дома культуры в селе Чемульга. Директор составлял документы с ложными данными о понесенных затратах и выполненных работах, по которым ему выдали больше денег, чем должны были.

— По версии полиции, хищение осуществлено путем завышения объемов выполненных работ и внесения заведомо искаженных сведений в отчетную документацию при выполнении строительных работ. Всего, таким образом, злоумышленнику удалось похитить свыше 3 млн 240 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе МВД Ингушетии.

Против гендиректора завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Сейчас расследование продолжается, правоохранительные органы собирают доказательства вины фигуранта, после чего он ответит в суде за совершенное преступление.