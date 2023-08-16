Экс-сотрудник ИВС на Ставрополье пронес заключенной телефон и получил срок

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В Буденновске на Ставрополье осудили бывшего сотрудника изолятора временного содержания, его приговорили к 3,5 годам за взяточничество и превышение полномочий. В ноябре 2022 года злоумышленник передал заключенной телефон, что запрещено, а за еще 40 тысяч рублей согласился не отминать мобильник.

— Передал женщине, содержащейся в ИВС под стражей, мобильный телефон. Кроме того, за взятку в размере 40 тысяч рублей предложил не изымать у нее устройство связи. Женщина согласилась на предложение, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольском краю.

Заключенная перевела часть взятки, которые ныне бывший сотрудник потратил на себя. О преступлениях правоохранителя узнали, и против него завели уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Превышение должностных полномочий». Расследование завершили, и материалы передали в суд.

— Решением Буденновского городского суда Ставропольского края Оганян признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком на 3 года, – уточнили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.