Билайн ускорил мобильный интернет в Ставропольском крае

В этом году билайн сосредоточился на увеличении скорости мобильного интернета. Фото: www.beeline.ru

Билайн на 40% увеличил скорость мобильного интернета в Ставропольском крае по сравнению с началом 2022 года*. Это стало возможным благодаря проведению рефарминга – расширению полосы для пропуска интернет-трафика (2100 МГц).

«Чтобы предоставлять качественный сервис, мы наращиваем сеть и увеличиваем скорость мобильного интернета в крае. Так, за последние два года мы значительно расширили покрытие и увеличили емкость сети 4G. В этом году мы сосредоточились на увеличении скорости мобильного интернета. Для этого весной и летом этого года наши технические специалисты модернизировали оборудование более чем на 450 объектах связи по всему краю. Дополнительно высокий уровень сервиса и качество передаваемого голоса обеспечивается благодаря использованию нашими клиентами новых технологий – VoLTE и VoWiFi», - прокомментировал директор Ставропольского отделения билайн Анатолий Загорулько.

По мере развития сети растет потребление мобильного интернета. С начала года объем передаваемого интернет-трафика в сети 4G увеличился на 20%.

Ранее билайн построил базовые станции и улучшил качество связи в Ставрополе, Ессентуках, Кисловодске, Пятигорске, Минеральных Водах, Невинномысске, во всех районных центрах и других населенных пунктах. Благодаря использованию технологии VoLTE («голос через LTE») клиенты билайн в Ставропольском крае могут одновременно пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью. При подключении VoWiFi** («голос через Wi-Fi») можно звонить по доступной сети Wi-Fi, что позволяет экономить на связи в роуминге.

*По данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»

**VoWiFi действует при технической возможности подключения и стабильном Wi-Fi соединении с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в мобильной сети. Вызовы на короткие номера и номера экстренных служб через сети WiFi не поддерживаются. Данные вызовы передаются по мобильной сети в том случае, если она доступна.

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