Самолет Минводы – Челябинск развернули по технической причине

Самолет в Минводах пришлось разворачивать из-за неисправности Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Минеральных Водах пришлось развернуть самолет, летящий в Челябинск, из-за технической неисправности, вскрывшейся прямо на взлетной полосе. Экипаж принял решение вернуть борт на стоянку, чтобы проверить все системы на целостность и устранить поломку. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident

— Экипаж самолет RRJ-100 выполнил возврат на стоянку с точки запуска по технической причине. Самолет RRJ-100, RA-89094, рейс AZO623 Минеральные-Воды - Челябинск. Эксплуатант АО «Авиакомпания Азимут», – пишет источник в соцсетях.

Также напомним, что ранее в аэропорту Ставрополя перед началом полета в Москву пилот резко отказался поднимать самолет в воздух. Борт получил разрешение на взлет, все системы были проверены, что не остановило капитана от отказа.