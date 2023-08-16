Правоохранительные органы задержали подозреваемого во взрыве в Махачкале

Фото: соцсети/МЧС России Фото: Иветта АВРААМОВА

В Махачкале допрашивают подозреваемого во взрыве у АЗС, правоохранительные органы задержали объявленного в розыск 34-летнего Эльдара Насрулаева. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Предварительно, подозреваемый был одним из арендаторов помещений, откуда и начал распространяться огонь. Экспертиза еще не закончена, но основная версия взрыва – нарушение правил хранения селитры.

Следователи продолжают допрос подозреваемого, им предстоит узнать, почему тот решил скрываться после взрыва, а также что хранилось на арендованных им складах. Подробнее об этом можно прочитать в материале «КП».