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НовостиПроисшествия16 августа 2023 9:14

Правоохранительные органы задержали подозреваемого во взрыве в Махачкале

Следователи уже успели допросить 34-летнего фигуранта, который может быть причастен к трагедии
Данил ЮРКОВ
Фото: соцсети/МЧС России

Фото: соцсети/МЧС России

Фото: Иветта АВРААМОВА

В Махачкале допрашивают подозреваемого во взрыве у АЗС, правоохранительные органы задержали объявленного в розыск 34-летнего Эльдара Насрулаева. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Предварительно, подозреваемый был одним из арендаторов помещений, откуда и начал распространяться огонь. Экспертиза еще не закончена, но основная версия взрыва – нарушение правил хранения селитры.

Следователи продолжают допрос подозреваемого, им предстоит узнать, почему тот решил скрываться после взрыва, а также что хранилось на арендованных им складах. Подробнее об этом можно прочитать в материале «КП».