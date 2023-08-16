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НовостиПроисшествия16 августа 2023 9:30

Медики заявили о 84 пострадавших при взрыве в Махачкале

В настоящее время в больницах остается 46 человек, еще 16 увезли спецбортом в Московскую область
Данил ЮРКОВ
Фото: правительство Дагестана

Фото: правительство Дагестана

Медики обновили данные по поводу пострадавших при взрыве в Махачкале, сейчас известно о 84 пострадавших. Причем в больницах остается еще 46 человек, 16 в тяжелом состоянии улетели на спецборте в Московскую область для получения помощи там.

Три ребенка погибли при взрыве, 16 несовершеннолетних лежат в больницах, причем двое из них – в критическом состоянии. Их вместе со взрослыми транспортировали в Московскую область. Пострадавшие продолжают получать медицинскую помощь.

Глава Дагестана Сергей Меликов начал заседание оперштаба по ликвидации последствий взрыва в Махачкале. После происшествия у заправки пострадавшим и семьям погибших помогают как материально, так и психологически. Эксперты продолжают опознавать тела жертв трагедии.