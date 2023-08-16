ЛНР поддержала Дагестан после трагедии в Махачкале

Фото: Муса Салгереев/ТАСС

ЛНР поддержала Дагестан после взрыва у заправки в Махачкале, в котором погибли 35 человек. Соболезнования высказал коллектив школы №18 города Луганска в лице директора школы Ольги Гонтарь после гибели людей в происшествии, в котором сейчас разбираются правоохранительные органы. Об этом сообщили в правительстве Дагестана.

— Теплые смс поступают и от самих детей, слова поддержки председателю правительства выразил также юный друг Абдулмуслимова из Луганска – Андрея Капитанов, – рассказали в правительстве Дагестана.

Сейчас врачи продолжают помогать 46 пострадавшим, которые остались в больницах Дагестана. Еще 16 человек в тяжелом состоянии транспортировали в Московскую область, чтобы оказать помощь там.