Пять жителей СКФО ответят в суде за подготовку теракта в Кисловодске

Пять человек ответят в суде за подготовку к теракту в Кисловодске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Генпрокуратура РФ утвердила обвинение против пяти жителей СКФО, обвиняемых в подготовке теракта в Кисловодске. В 2017 году злоумышленники вступили в запрещенную в РФ «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*, которую признали экстремистской, всего в группировке участвовало 23 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры по СКФО и ЮФО.

— Члены экстремистской организации обсуждали идеологическую литературу, вопросы увеличения числа последователей, планировали деятельность экстремистской организации, пять обвиняемых также оказывали финансовую помощь международным террористическим организациям «Исламское государство» и «Хайят Тахрир аш-Шам», – пишет ведомство.

Один из ныне обвиняемых даже научился изготавливать взрывчатку и вместе с женой хотел устроить теракт в Кисловодске. Против злоумышленников завели уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту», «Содействие террористам», «Прохождение обучение для террористической деятельности», «Изготовление взрывчатки», «Хранение взрывчатки», «Организация экстремистской деятельности» и «Хранение наркотиков».

В настоящее время уголовное дело против пяти фигурантов направили в суд на рассмотрение. Там решится судьба злоумышленников. Остальные 18 участников группировки уже сидят в колониях.