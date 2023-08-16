Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе из-за фестиваля уличной культуры и спорта «Кардо» на три дня перекроют несколько улиц в центре города. Одновременно с этим с 17 августа запретят ездить по улице Орджоникидзе от дома №2а до дома №4 из-за замены теплосети, заявили в администрации краевой столицы, ограничение для этого участка длится ежедневно с 8:00 по 20:00.

Какие улицы Ставрополя перекроют с 17 по 20 августа

Весь день будут закрыты улицы:

- Маршала Жукова от Ленина до Михаила Морозова;

- Михаила Морозова от Артема до Маршала Жукова.

С 17:00 по 23:00 будут перекрыты улицы:

- Советская;

- Булкина;

- Артема от Ленина до Дзержинского;

- Михаила Морозова от Пушкина до Артема;

- Кавалерийская от Дачной до Дзержинского;

- Дзержинского от Пушкина до проспекта Октябрьской Революции;

- проспект Октябрьской Революции от Дзержинского до Советской;

- проспект Карла Маркса от Голенева до проспекта Октябрьской Революции.

Объезжать перекрытые участки предлагают через улицы Пушкина, Ленина, Маяковского, Комсомольскую, Голенева, Фрунзе, Победы, Железнодорожную, Дачную.