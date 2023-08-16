Ставрополец ответит в суде за реабилитацию нацизма в социальных сетях

Ставропольца осудят за реабилитацию нацизма Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставрополе за реабилитацию нацизма осудят 33-летнего местного жителя. Злоумышленник решил, что может выложить в социальных сетях оскорбительную публикацию, порочащую честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, и остаться без наказания. Правоохранительные органы увидели пост и решили, что ставропольца надо наказать.

— В одной из социальных сетей на своей странице, доступной для неограниченного круга пользователей, разместил публикацию, оскорбляющую память защитников Отечества, унижающую честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Против злоумышленника завели уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Сейчас собрана достаточная доказательственная база, фигурант вскоре окажется на скамье подсудимых, где ему вынесут приговор за совершенное им преступление.

— Расследование уголовного дела завершено, утверждено обвинительное заключение с последующей передачей уголовного дела в суд для рассмотрения по существу, – уточнили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.