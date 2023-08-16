Следователя со Ставрополья приговорили к 4 годам за взятку в 200 тысяч

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

На Ставрополье осудили бывшего следователя, старшего лейтенанта юстиции, за крупную взятку. Злоумышленник получил 200 тысяч рублей от жителя Невинномысска, действовавшего в рамках оперативного эксперимента, чтобы не заводить против него уголовное дело, хотя материалы для этого были сотрудника. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

— В отношении указанного сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ [Получение взятки в крупном размере – Прим.], – пишет ведомство.

Суд признал вину бывшего следователя и приговорил его к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Кроме того, бывшему сотруднику 3 года нельзя занимать должности на государственной службе. Звание у него отобрали, приговор пока не вступил в законную силу.