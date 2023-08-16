Под Ростовом женщина пыталась смягчить приговор пристававшему к ее дочери мужу

Под Ростовом женщина попыталась смягчить приговор мужу, пристававшему к ее дочери Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Ростовом вынесли приговор отчиму, который приставал к 13-летней девочке. Во время следствия мать ребенка, выгнавшая мужа из дома и написавшая на него заявление, пыталась смягчить приговор. Как так вышло и почему кипели такие страсти, рассказали коллеги из «КП-Ростов-на-Дону».

В середине ноября прошлого года мать двух девочек ушла на час-полтора, оставив детей на попечение отчиму, отцу младшей из них. Сестры легли на кровать, чтобы отдохнуть, как неожиданно в комнату вошел «папа». Мужчина начал трогать старшую, несмотря на то, что она его оттолкнула. Потерпевшая побоялась рассказать все маме, но тайна вскрылась спустя время.

Увидев в мессенджере сообщение подруге старшей дочери о том, что отчим приставал к ней, женщина сразу же выдворила нерадивого мужа за дверь, а потом пошла с заявлением в полицию. Уже во время следствия она попыталась смягчить ему приговор и «путалась в датах», перенеся приставания на месяц вперед, когда девочке исполнилось 14 – приговор мог быть мягче.

И все же правоохранительные органы и суд не убедили слова жены и дочери о другом месяце преступления. Суд признал фигуранта виновным по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если они совершены в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Его посадили на 12 лет в колонию строгого режима.