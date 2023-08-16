В 2023 году на День Ставропольского края не будет салютов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2023 году День Ставропольского края пройдет без фейерверков и праздничных гуляний. Вместо этого все сэкономленные деньги будут направлены на поддержку специальной военной операции, военнослужащим и их семьям. Об этом в социальных сетях заявил губернатор Владимир Владимиров.

— Проведем акции для всех, кто любит родной край, кто дорожит историей и культурой Ставрополья, России. Впервые организуем фестиваль патриотической песни «Родники», он пройдет с 15 по 16 сентября, – написал губернатор в социальных сетях.

Владимиров поблагодарил Олега Газманова за эту инициативу. Ранее салюты и громкие празднества решили отменить в Ставрополе на день города, который будет отмечаться в субботу, 16 сентября. Праздник будет проходить в патриотической тематике.