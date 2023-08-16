Для детей в Ставрополе провели зарядку с сотрудником полиции

Фото: МВД России по Ставропольскому краю

В Ставрополе для детей провели зарядку с автоинспектором Даниилом Слюсаревым – это была подготовка к открытой тренировки по рукопашному бою. Мероприятие было проведено ко дню физкультурника. На мероприятие пришли несколько десятков воспитанников городской школы единоборств. К ним присоединились дети, стоящие на учете в МВД, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— Сперва юные ставропольцы под руководством тренеров, среди которых есть чемпионы мира, отработали технику приемов борьбы. Затем старшие ребята провели мастер-класс и научили вновь пришедших гостей, которые только пока восторженно смотрят на спортсменов в белоснежных кимоно, как правильно держать удар и блок от него, – пишет ведомство.

Школьники поделились, что после мастер-класса задумались о занятиях рукопашным боем в новом учебном году. Мероприятие завершилось словами представителя общественного совета при краевом Главке Александра Резюка о том, что занятия спортом в любом возрасте, прежде всего, помогают развивать дисциплинированность, выносливость и внимательность.