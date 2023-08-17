Глава СКР провел личный прием с обманутыми дольщиками со Ставрополья

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Председатель СКР Александр Бастрыкин провел личный прием с участниками долевого строительства из Пятигорска и Ессентуков, чья проблема не решается уже семь лет. Застройщики ООО «Еврострой-1» и ООО «Крован-КМВ», как решил суд, остались банкротами, а незавершенные многоэтажки достроить должна была компания «Фонд развития территорий». Правда, все оказалось хорошо лишь на бумаге.

— Люди рассказали, что их проблема не решается. Свыше 7 лет они ожидают заселения в оплаченное ими новое жилье. Они сообщили, что не принимаются меры к восстановлению строительства. Всего от действий недобросовестных застройщиков пострадали более 700 граждан, – сообщили в пресс-службе СКР.

Руководитель СУ СКР по Ставропольскому краю Иванов доложил Бастрыкину о ходе расследование уголовного дела против НКО «Фонд развития территорий» по факту халатности. Фирмы «Еврострой-1» и «Крован-КМВ» также могут получить наказания за хищение средств, их дела направлены в суд, а на имущество наложен арест.

Глава СКР остался недоволен четырьмя бухгалтерскими экспертизами, поэтому поручил назначить повторную экспертизу с выездом специалистов СЭЦ в Ставропольский край.