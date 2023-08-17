Сочи возглавил топ черноморских курортов среди ставропольцев

Ставропольцы отдают предпочтение сочинскому побережью. Фото: megafon.ru

Ежегодно Краснодарский край посещает около 15 млн человек, 60% от турпотока отдают предпочтение летнему сезону со средней продолжительностью отдыха 12-13 дней. Специалисты МегаФона проанализировали онлайн-трафик и определили популярные места любителей пляжного досуга в регионе.

Теплое море, песчаные и галечные пляжи, красивая природа, много солнца — основные причины, по которым Кубань пользуется высоким спросом. Города и поселки принимают гостей вдоль всего побережья, от Анапы до Адлера. Можно выбрать локацию под любой запрос и ожидания: для детей, молодежи или тех, кто хочет отключиться от суеты.

Помимо солнцезащитного крема, панамы и сланцев абоненты МегаФона из разных регионов не забыли взять с собой и смартфоны. Они активно выходили в сеть, а также совершали и принимали звонки. 63% из них предпочли провести отпуск в Сочи: наибольшее число гостей приехало из столицы России, Московской, Ленинградской, Самарской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО. Еще 37% отправились в сторону Анапы, Геленджика и Новороссийска: в этом направлении чаще ездят отдохнуть из Москвы, Петербурга, Волгограда, Астрахани, Ростова-на-Дону.

Ставропольцы также отдают предпочтение сочинскому побережью – сюда стремятся 36,5 % туристов нашего края, на 2 строчке по популярности Новороссийск (1/4 турпотока). В Геленджик приехал каждый 5-й, а в Анапу – 16,5%.

Этим летом ставропольские абоненты проговорили по телефону под шум прибоя свыше 350 тыс. минут, что равно 8 месяцам и 3 дням непрерывного общения. Морской воздух располагает и к онлайн-активности – пользователи края сгенерировали порядка 25 тыс. ГБ интернет-трафика. Это можно сравнить с безостановочным просмотром в течение 2 лет нового сезона сериала «Ищейка (Кушнир)», снятого в Сочи.

Для того, чтобы отдыхающие всегда оставались на связи со своими родными и близкими, в Краснодарском крае продолжается развитие сети. С начала года там построено и модернизировано свыше 235 объектов связи в более чем 30 населенных пунктах региона.