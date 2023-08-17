Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 августа 2023 7:06

Из-за пожара в многоэтажке Махачкалы эвакуировали 50 человек

Огонь распространился на 700 квадратных метров, пожарные начали тушить возгорание
Данил ЮРКОВ
Фото: МЧС Дагестана

Фото: МЧС Дагестана

На улице Мурадовой, 53 в Махачкале утром произошел пожар, люди позвонили в экстренные службы и сообщили о происшествии. Пожарные выехали на место и начали эвакуировать людей из здания. По данным МЧС Дагестана, огонь начал распространяться с мансардного этажа и кровли дома.

— По прибытию пожарных расчетов горение происходит на мансардном этаже и кровле дома. По информации с места пожара площадь составляет около 700 квадратных метров, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

Специалисты эвакуировали 50 человек, еще 15 пришлось спасать от огня. Пострадавших и погибших в пожаре нет. На месте работает бригада пожарных и восемь единиц техники тушат возгорание.