В Ставрополье водитель насмерть сбил велосипедиста на пешеходном переходе

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На улице 45-я Параллель Ставрополя водитель «Форда Фокус» насмерть сбил велосипедиста, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Ночью автомобилист ехал по дороге и не предоставил преимущество человеку, который катил велосипед рядом с собой по нерегулируемой «зебре».

— От полученных травм 37-летний житель Ставрополя скончался на месте ДТП. Фордом управлял 33-летний житель соседней республики, который был трезв, злостным нарушителем ПДД не является, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Автоинспекторы и скорая помощь приехали на место, помочь пострадавшему не удалось. Сотрудники начали проверку по факту смертельной аварии, обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.