Трехквартирный дом и хозпостройку потушили пожарные на Ставрополье

Фото: пресс-служба ПАСС СК Фото: Данил ЮРКОВ

За минувшие сутки пожарные со Ставрополья выезжали на два довольно серьезных пожара – в первом случае горел трехквартирный дом, а во втором огонь появился в хозяйственной постройке возле сарая. Рано утром на телефон экстренных служб поступило сообщение о возгорании в селе Левокумском. Специалисты выехали на место.

— Сообщение поступило пожарным ПЧ №179 села Николо-Александровское в 04:14, и они незамедлительно отправились к месту происшествия. Совместно с коллегами из ПСЧ №26 ФПС им удалось потушить пламя, – сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

Из-за пожара в одной квартире обвалилась крыша, но другие две удалось спасти. А вот в селе Сенгилеевском на территории дома загорелась хозпостройка. Огонь заметили соседи и быстро вызвали пожарных.

В доме находилась пенсионерка, но быстро приехавший на место происшествия сын вывел мать на улицу. Пожарные начали тушить огонь и не дали огню перекинуться на сарай и жилое помещение.