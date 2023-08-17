Жительница Ессентуков пойдет под суд за мошенничество с маткапиталом

Жительницу Ставрополья осудят за мошенничество с маткапиталом Фото: Даниил ОПАРИН

В Ессентуках за мошенничество с материнским капиталом осудят 31-летнюю местную жительницу. В 2014 году злоумышленница получила 433 тысячи рублей за рождение второго ребенка, однако покупать другой дом или делать ремонт у себя она не захотела, а полученная сумма манила женщину. Ныне обвиняемая оформила фиктивные договоры купли-продажи недвижимости.

— Не намереваясь улучшать жилищные условия, злоумышленница вступила в сговор с неустановленными лицами и в 2015 году обналичила денежные средства, оформив фиктивные договоры займа и купли-продажи объекта недвижимости, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Мало того, что этими действиями она причинила ущерб недвижимости, так еще и нарушила жилищные права своих детей. Против женщины завели уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Для защиты прав несовершеннолетних в суд отправили иск с требованием взыскать с фигурантки незаконно полученные деньги.

— Следователем СКР собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – уточняет пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.