В Москву привезли подозреваемого в причастности ко взрыву в Махачкале

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Из Махачкалы в Москву доставили подозреваемого в причастности ко взрыву возле заправки, в котором погибли 35 человек. В федеральном центре фигуранту изберут меру пресечения. У АЗС стоял склад подозреваемого, в котором он хранил селитру. Она загорелась и устроила взрыв, огонь перекинулся на другие здания, снова сдетонировав.

— В Москву из Дагестана доставлен подозреваемый в причастности ко взрыву на АЗС для избрания меры пресечения, – сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Напомним, что СКР завел уголовное дело после взрыва в Махачкале по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). За его расследование взялись лучшие следователи России.