Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 августа 2023 10:39

Экс-замначальника РЖД на Ставрополье украл секретные данные и получил дело

Злоумышленник скопировал информацию и отправил на свою почту, однако его поймали
Данил ЮРКОВ
Экс-замначальник филиала РЖД на Ставрополье может попасть в тюрьму

Экс-замначальник филиала РЖД на Ставрополье может попасть в тюрьму

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье задержали бывшего заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги – филиала РЖД. Злоумышленник воспользовался своим служебным положением, скопировал информацию о грузоперевозках, которые потом отправил себе на почту. Правда, об этом узнали, и к замначальнику пришли сотрудники правоохранительных органов.

— Воспользоваться полученной информацией злоумышленник не успел, так как был задержан сотрудниками Управления, – рассказали в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Против злоумышленника завели уголовное дело по части 3 статьи 272 УК РФ (Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации). Сейчас сотрудники собирают доказательства вины фигуранта, после чего материалы передадут в суд.

Тем временем из Невинномысска в зону СВО приехал засекреченный бронепоезд с боеприпасами и специальной техникой для военнослужащих. Состав «Байкал» доехал до места назначения, обойдя все преграды и ловушки.