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НовостиПроисшествия17 августа 2023 11:34

Маршрутка с семью пассажирами загорелась в Невинномысске

Как только из-под капота пошел дым, люди и водитель покинули транспорт
Данил ЮРКОВ
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

На улице Гагарина в Невинномысске во время рейса загорелась пассажирская маршрутка с людьми внутри. Сегодня днем водитель ГАЗели заметил, как из-под капота начал валить дым, он остановил транспорт и вывел пассажиров из салона, сам он также выбежал на улицу.

— Транспорт был немедленно остановлен, пассажиры и водитель покинули салон. На место были вызваны спасатели, которые ликвидировали огонь. Ограничения движения нет, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Маршрутка ехала по маршруту «Невинномысск – Прогресс (Кочубеевский округ)», в салоне сидели семь человек. Пострадавших в происшествии нет, предварительно, машина загорелась из-за неисправности электропроводки. По факту ЧП проводится проверка.