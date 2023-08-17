К 15,5 годам приговорили жителя Ставрополья за производство наркотиков

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

На Ставрополье к 15,5 годам приговорили местного жителя, который организовал нарколабораторию и производил наркотики. Злоумышленник купил частный дом, чтобы готовить в нем запрещенные вещества. И все шло по плану: ингредиенты были куплены, «кухня» оборудована, а партия на 8,128 килограмма уже была произведена. Вот только о преступлении узнали правоохранительные органы и явились к производителю с проверкой.

— Сотрудниками Управления было обнаружено и изъято 8,128 кг готового наркотического вещества, а также емкости с ингредиентами, достаточными для производства более 23 кг наркотиков, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Технические возможности лаборатории злоумышленника позволяли ему готовить по 50 килограммов наркотиков в месяц. За это против него завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (Производство наркотиков).

Суд признал вину фигуранта и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима, но третий апелляционный суд смягчил приговор до 15 лет и 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.