Прокуратура и СКР начали проверку после возгорания маршрутки в Невинномысске

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

В Невинномысске после возгорания маршрутки прокуратура и СКР начали проверку по факту услуг, не отвечающим требованиям. В салоне сидели семь человек, водитель заметил, что из-под капота начал валить дым, и принял решение остановить транспорт и вывести всех пассажиров на улицу. Благодаря этому никто не пострадал, на место приехали пожарные.

— В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Прокуратура города Невинномысска проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Следователи в свою очередь проверяют перевозчика на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Разбирательства продолжаются, пока что никто не заводил ни уголовных, ни административных дел.

— По результатам проведения комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, – уточняет пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.