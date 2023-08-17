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НовостиПроисшествия17 августа 2023 13:03

Трех судимых жительниц Ставрополья поймали на сбыте наркотиков

Подельницы разъехались по городам, чтобы продавать запрещенные вещества
Данил ЮРКОВ
Трех жительниц Ставрополья поймали на сбыте наркотиков

Трех жительниц Ставрополья поймали на сбыте наркотиков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На ставрополье расследуют уголовное дело против трех ранее судимых жительниц Невинномысска. Подельницы уехали в разные города, чтобы сбывать наркотики – двух поймали в Георгиевске и еще одну в Кисловодске. Последняя увидела полицейских и попыталась сбросить с запрещенным веществом. Правда, ее это не спасло, всех злоумышленниц задержали и доставили в отделения полиции.

— Во время обыска у девушек, а также из мест так называемых закладок на территории Георгиевского округа полицейские изъяли в общей сложности порядка 35 граммов порошкообразного вещества, признанного по результатам экспертизы синтетическим наркотиком – метадоном (фенадон, долофин), – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Подельницы во всем сознались, они купили наркотики в интернете, чтобы потом продавать его. Криминальный бизнес рухнул, и теперь против них завели уголовные дела по статьям «Покушение на сбыт наркотиков» и «Покупка, хранение наркотиков». Фигуранток посадили в СИЗО, расследование продолжается.