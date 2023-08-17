Трех судимых жительниц Ставрополья поймали на сбыте наркотиков

Трех жительниц Ставрополья поймали на сбыте наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На ставрополье расследуют уголовное дело против трех ранее судимых жительниц Невинномысска. Подельницы уехали в разные города, чтобы сбывать наркотики – двух поймали в Георгиевске и еще одну в Кисловодске. Последняя увидела полицейских и попыталась сбросить с запрещенным веществом. Правда, ее это не спасло, всех злоумышленниц задержали и доставили в отделения полиции.

— Во время обыска у девушек, а также из мест так называемых закладок на территории Георгиевского округа полицейские изъяли в общей сложности порядка 35 граммов порошкообразного вещества, признанного по результатам экспертизы синтетическим наркотиком – метадоном (фенадон, долофин), – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Подельницы во всем сознались, они купили наркотики в интернете, чтобы потом продавать его. Криминальный бизнес рухнул, и теперь против них завели уголовные дела по статьям «Покушение на сбыт наркотиков» и «Покупка, хранение наркотиков». Фигуранток посадили в СИЗО, расследование продолжается.