Директора ставропольской фирмы осудят за неуплату налогов на 26 млн

Директора ставрополькой фирмы осудят за уклонение от налогов Фото: Даниил ОПАРИН

В Ставрополе за неуплату налогов на крупную сумму осудят директора местной фирмы. С третьего квартала 2020 по второй квартал 2021 годов злоумышленник приносил в налоговую документы с ложными сведениями, деньги не были отданы и находились у организации. Правда, правоохранительные органы заметили неладное и начали проверку.

— Представил в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения. Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 26 миллионов рублей, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

По материалам УФНС по региону против директора завели уголовное дело по части 1 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Расследование завершили, собрано достаточно доказательств вины фигуранта.

— Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края