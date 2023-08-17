Члена банды мошенников из Петербурга осудят обман жителей Ставрополья на 41 млн

Петербужца осудят за обман жителей Ставрополья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье осудят члена банды, которая организовала мошеннические конторы, где брали в долг и просто обманывали людей. С октября по декабрь 2015 года группировка на территории Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского краев поставили офисы и начали давать получать у потерпевших займов под предлогом последующей ежемесячной выплаты процентов.

— Обвиняемый совершал противоправные деяния в составе организованной группы, которая с октября по декабрь 2015 года организовала работу офисов по получению от населения займов с последующей ежемесячной выплатой от 11 до 18 процентов годовых, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Чтобы получить больше денег, злоумышленники начали рекламировать себя. Правда, реальной возможности выплачивать проценты мошенники не имели, поэтому просто скрылись со сбережениями 151 человека. Всего они украли 41 млн рублей. Четверых участников задержали и уже осудили, а вот пятый сбежал и был объявлен в федеральный розыск.

Более 5,5 лет ныне обвиняемый 31-летний житель Санкт-Петербурга прятался от правоохранительных органов, но его поймали. Против злоумышленника завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Фигуранта посадили в СИЗО.

— Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Центральный районный суд города Сочи Краснодарского края для рассмотрения по существу. В отношении иных участников преступной группы ранее постановлены обвинительные приговоры, – уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.