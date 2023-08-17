Ставрополец попал под следствие за вымогательство денег у незнакомца

Ставропольцу грозит срок за вымогательство у незнакомца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставрополе 38-летнему местному жителю грозит срок за вымогательство денег у незнакомца. К полицейским пришел потерпевший, рассказавший о злоумышленники, который постучал ему в дверь. Ставрополец открыл дверь и получил кулаком по голове, вымогатель ворвался в дом, взял нож и стал угрожать жертве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— В его квартиру постучал неизвестный мужчина, а после того, как он открыл дверь, нанес ему удар по голове, взял с тумбочки кухонный нож, угрожая которым потребовал к вечеру передать 20 тысяч рублей. Как только злоумышленник скрылся, потерпевший обратился за помощью в полицию, – пишет ведомство.

Полицейские нашли 38-летнего подозреваемого и доставили в отделение, там он во всем признался. Против злоумышленника завели уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Теперь фигуранта будут расспрашивать и узнавать, зачем он решил совершить преступление. Расследование продолжается.