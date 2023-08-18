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НовостиОбщество18 августа 2023 6:29

Из Железноводска в Антрацит доставили гуманитарную помощь

Груз доставили в учреждения образования, чтобы подготовить их к учебному году
Маргарита КОТОВА
Фото: соцсети мэра Железноводска Евгения Бакулина

Фото: соцсети мэра Железноводска Евгения Бакулина

В город Антрацит в ЛНР из Железноводска доставили гуманитарный груз со всем необходимым к учебному году. Помощь привезли для образовательных учреждений, в ней находилось все необходимое – от бактерицидных рециркуляторов до бумаги и мячей. Это поможет школам подготовиться к предстоящему учебному году. Об этом сообщил мэр ставропольского курорта Евгений Бакулин.

— В учреждение дополнительного образования Ивановскую детская школа искусств мы передали портативную музыкальную звуковую колонку для занятий по хореографии. Уверен, что для детишек ЛНР очень важно продолжать заниматься любимым делом, – пишет Евгений Бакулин в социальных сетях.

Необходимые вещи для учебного года передали Луганской Народной Республики. Учиться дети будут с новыми школьными принадлежностями. Кроме того, в ЛНР привезли воду и другие продукты.